Zwei Motorrad-Piloten aus dem Bezirk Gmunden gehen Erzberg an

Mehr als 1500 Geländemotorradfahrer aus über 40 Ländern wollen nächstes Wochenende wieder den Erzberg in der Steiermark bezwingen – 2018 kamen nur 23 davon ins Ziel. Mit dabei sind heuer die Trialgarten-Ohlsdorf-Piloten Kevin Mittendorfer (26) und Jakob Sommerer (19), beide vom MC Laakirchen und Musterschüler von Hartwig Kamarads Motorrad-Initiative. Beide begannen im zarten Alter von zwölf Jahren im Ohlsdorfer Trialgarten mit dem Geländesport und konnten bereits etliche Siege und Titel einfahren. Für den 26-jährigen Papiertechniker Kevin Mittendorfer ist es bereits der sechste Anlauf auf den Berg aus Eisen, der von vielen auch "Schmerzberg" genannt wird. In den vergangenen vier Jahren startete Kevin sensationell jeweils aus der ersten Startreihe inmitten der Motorrad-Weltklasse. Er wurde 2018 Gesamt-46., kam bis Checkpoint 19 von 25 und war damit bester Oberösterreicher. Doch eine Zielankunft war ihm bis jetzt noch nicht beschert, da das Rennen nach vier Stunden abgebrochen wird. Für den Gmundner HTL-Maturanten Jakob Sommerer ist es das erste Antreten beim Erzberg-Rodeo.

Das Rennen wird am Sonntag live auf ServusTV übertragen. Laut Hartwig Kamarad pilgern wieder viele Zuschauer und Fans aus unserer Region am Wochenende zum Erzberg, um die beiden zu unterstützen und anzufeuern. Der Mentor selbst: "Ich mache es mir vor dem TV-Gerät gemütlich und sehe mir diese unmenschliche Strapaze im Wohnzimmer an." (gs)

