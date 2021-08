"Zwei Jahre Golf spielen und nur ein Jahr bezahlen"

Mit attraktiven Jahresklubbeiträgen für Neu- und Fernmitglieder, zugkräftigen Turnieren, erstklassigen Platzverhältnissen und der einzigartigen Aussicht auf den Attersee wirbt der Golfclub Weyregg. Motto: "Zwei Jahre spielen, ein Jahr bezahlen."

"Wir punkten jedoch nicht nur durch günstige Beiträge, sondern vor allem durch exzellent gepflegte Fairways und Greens", so Klubpräsident Peter Untersperger. "Das wird uns besonders auch von auswärtigen Greenfee-Tagesspielern bestätigt."

Am Samstag startete der Klub mit dem Moonlight-Gaudi-Turnier by Limegolf in den Herbst: Gespielt wurde bei Fast-Vollmond mit Leuchtbällen und Stirnlampen. Die Greens wurden durch Fackeln sichtbar gemacht. Weitere Turnierhighlights sind das JAB-Damenturnier und das traditionelle Oktoberfest-Turnier, bei dem in Tracht gespielt und im Anschluss bei Bier vom Holzfass und Weißwürsten gefeiert wird. Das Ganslturnier zum "Abgolfen" ist ein Fest für Golfer und Gourmets gleichermaßen und bildet den Abschluss der Turniersaison Ende Oktober. Zu gewinnen gibt es traditionell eine Biogans. Alle Infos: www.gcweyregg.at