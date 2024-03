Zwei Helnwein-Werke in Gmunden entfernt

Das Bild mit Mädchen in Uniform wurde abgehängt.

Am 22. März beginnt in Gmunden der musikalische Frühling. Mit „Dear Evan Hansen“ feiert dort bis zum 21. April ein weltweit gefeiertes Musical deutschsprachige Erstaufführung (Karten sind noch erhältlich). Sujets des Gmundner Musical Frühlings zieren nun das Stadttheater, wo er in wenigen Tagen auch beginnen wird.

Zwei der drei umstrittenen Bilder von Gottfried Helnwein wurden deswegen vorzeitig entfernt. Das verbliebene Werk auf dem Gmundner Rathaus soll noch länger zu sehen sein- samt Erklärung, die per QR-Code direkt auf das Handy gelangt.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger