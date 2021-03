Zwei Gmundner Hotelprojekte nahmen wichtige Hürden

Nachdem das Ausschreibungsverfahren der Stadt für das neue Seeviertel (Hotel und Wohnbauten) beim ehemaligen Seebahnhof im Herbst vom Landesverwaltungsgericht wegen formaler Fehler unerwartet gestoppt wurde, kann die Projektvergabe nun fortgesetzt werden. Möglich gemacht hat es eine juristische Umetikettierung. Das Verwertungskonzept wurde so verändert, dass keine Ausschreibungspflicht mehr besteht. An den Bedingungen für Investoren ändert sich dadurch aber nichts.

Die Stadtverantwortlichen wollen nicht bekannt geben, wie viele Interessenten sich bereits gemeldet haben, sprechen aber von einer „Wettbewerbssituation“, was darauf schließen lässt, dass es sich um mehrere handelt. Die Bewerber werden ihre Konzepte der Stadt am 23. und 24. März präsentieren. Danach werden die Projekte nach einem Punktesystem bewertet. Verantwortlich dafür ist das „Lenkungsgremium Seeviertel“, in dem jede Fraktion vertreten ist sowie drei Sachverständige aus den Bereichen Tourismus und Bauökologie. „Die Verhandlungen mit dem Bestbieter finden Ende April statt“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). „Der finale Abschluss könnte dann schon im Mai erreicht werden.“

Grünes Licht beim Landschloss

Wichtige Fortschritte machte auch das Hotelprojekt beim Landschloss Ort. Das historische Gebäude neben dem Kongresszentrum soll bekanntlich bis 2024 in ein Luxushotel mit 92 Zimmern umgewandelt und um einen modernen Zubau (61 Zimmer) mit Wellnessbereich erweitert werden. Das Naturschutzgebiet Orter Bucht bleibt – entgegen anderslautender Gerüchte – unberührt.

Am Montag gab der Gestaltungsbeirat nach monatelangen Verhandlungen grünes Licht für das Projekt. Entscheidend dafür war am Ende auch auch das Einverständnis des Bundesdenkmalamtes. Die Planungen werden noch in diesem Monat bei den Behörden eingereicht. „Absolute Sicherheit gibt es dabei nie, aber wir rechnen nicht mit großen Problemen bei den Verfahren“, sagt Baustadtrat Reinhold Kassmannhuber (Bürgerliste BIG).

Bemerkenswert ist, dass beide Hotelprojekte von allen politischen Fraktionen in Gmunden einhellig mitgetragen werden. Möglich gemacht hat das – insbesondere beim Seebahnhof – ein breiter politischer Dialog.