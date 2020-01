Am Bezirksgericht Vöcklabruck werden am 31. Jänner zwei Geschäftslokale versteigert, die in der "Galerie am Burgstall" untergebracht sind. Es handelt sich dabei um das Geschäft, in dem zuletzt eine Filiale einer Parfümeriekette untergebracht war, und um eine Pizzeria. Versteigert werden außerdem sieben Tiefgaragenplätze. Eigentümerin ist die Vöcklabrucker Gewerbeentwicklungs- und Betriebsansiedlungsgesellschaft, hinter der das Ehepaar Franz und Doris C. Aichinger steht.