Zwei Gemeinden, zwei ähnliche Modelle

Das Wohnbauvorhaben "Grubinger-Fischer" mitten im Ortsgebiet von Zell am Moos wird das einstige Dorf in einem nächsten Schritt nachhaltig verändern. 15 Wohnungen und zwei gewerbliche Einheiten (davon eine Vinothek) wird das umgebaute Objekt nach seiner Fertigstellung umfassen. Zwei Wohnungen will die Gemeinde ankaufen und an Gemeindebürger vermieten.