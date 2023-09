Zwei Freundschaftsspiele auf dem Weg zu einer schwierigen Titelverteidigung

Am 1. Oktober beginnt die neue Saison in der Basketball-Superliga. Titelverteidiger und Triple-Gewinner (Meisterschaft, Cup, Supercup) OCS Swans Gmunden steckt mitten in den Vorbereitungen. Das erste von insgesamt fünf Testspielen gewannen die Schwäne am Samstag bei den Kufstein Towers mit 71:47. Übermorgen, Freitag (19 Uhr), sind die Frankfurt Skyliners im Gmundner Raiffeisen Sportpark zu Gast, am Sonntag (17 Uhr) der MBC aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt.