Zwei Fälle der Südafrika-Mutation im Bezirk Vöcklabruck entdeckt

Damit hat die Südafrika-Variante auch Oberösterreich erreicht. In Absprache mit der AGES hat das Labor des Salzkammergut-Klinikums diese Fälle sequenziert, da eine Auswertung im Labor der AGES in Wien aufgrund der hohen Auslastung noch längere Zeit in Anspruch genommen hätte. Die Fälle waren bereits als Verdachtsfälle für eine Mutation 501y bekannt. Schließlich konnte die Südafrikanische Variante bestimmt werden, so das Land OÖ in einer Aussendung.

Es handelt sich um einen Reiserückkehrer aus Brüssel, bei dem nach dem Auftreten von leichten Symptomen am 3. Februar die Absonderung erfolgte. Ebenfalls abgesondert und als 2. Fall bestätigt wurde die im selben Haushalt lebende Ehegattin. Beide sind inzwischen genesen. Die beiden Personen waren rechtzeitig abgesondert und es ergaben sich im Contact Tracing keine weiteren Kontakte. Derzeit gibt es keine weiteren Anzeichen auf weitere Südafrika-Verdachtsfälle.