Zwei erste Plätze bei Mathe-Cup für Vöcklabrucker

Unter den 160 Teams waren fünf aus Vöcklabruck. Den ersten Preis in der Kategorie 9. bis 10. Schulstufe holte das Team Junior vom BRG Vöcklabruck (Valentina Kubicek, Marie Pillichshammer, Annika Promersberger, Florian Hainbuchner und Lorenz Kröpfel). Ebenfalls einen ersten Preis gab es für das Team Student vom BG in der Kategorie 11. bis 12. Schulstufe (Anna-Lena Padinger, Hanna Pillichshammer, Antonia Starzinger, Niklas Brandl und Jakob Stetina). Für die beiden Teams gab es neben dem Mathe-Cup 400 Euro Preisgeld. Einen dritten Rang holte sich das Junior-Team des BG (Kategorie 7./8. Schulstufe), das Team Student des BRG landete in der Kategorie 11. bis 13. Schulstufe auf dem vierten Platz.

