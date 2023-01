Zwei Drittel der Bad Ischler wünschen sich die Erhaltung des Lehártheaters

Der Bad Ischler Gemeinderat beschließt sein Budget für 2023 spät – nämlich in einer Sitzung heute in einer Woche. Grund dafür ist auch, dass die Stadtgemeinde im November eine Meinungsumfrage in der Bevölkerung in Auftrag gab und die Ergebnisse ins Budget einfließen lassen wollte. Mehr als 600 Haushalte schickten Anregungen ein. Bürgermeisterin Ines Schiller verspricht, dass alle Anregungen in den zuständigen Ausschüssen behandelt werden.