Zwei Bahnhöfe sind fertig

Die ÖBB haben die Modernisierung der beiden Bahnhöfe "Traunkirchen" und "Traunkirchen Ort" abgeschlossen. In beiden Stationen wurden die Bahnsteige angehoben, was barrierefreies Ein- und Aussteigen ermöglicht. Weiters wurden die Informationssysteme für Fahrgäste und die Beleuchtungen verbessert und in "Traunkirchen" entstand eine gläserne Wartekoje am Bahnsteig.

"Bis 2028 errichten wir auf der gesamten Salzkammergutbahn moderne und kundenfreundliche Bahnhöfe", sagt Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG. "In Traunkirchen machen die neue P&R-Anlage und die demnächst errichteten, überdachten Fahrrad- und Moped-Abstellplätze den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr noch attraktiver."

Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) nennt die beiden Bahnhöfe "wichtige Mosaikstücke in der umfassenden Modernisierung der 108 Kilometer langen Salzkammergut-Bahnlinie". Seit 2018 wurden bereits zehn Bahnhöfe entlang der Bahnstrecke modernisiert.