Zwei Autorinnen "schreiben unter Sternen" am Attersee

Zum dritten Mal findet das Literaturprojekt "Schreiben unter Sternen" statt. Usch Luhn und Silke Porath wurden ausgewählt und können jeweils 14 Tage ihre Kreativität inmitten der Landschaft um den Attersee entfalten.

Der Naturpark Attersee-Traunsee ist als erste Region in Österreich als Sternenpark zertifiziert. Er setzt ein Zeichen gegen die zunehmende Lichtverschmutzung und schafft eine inspirierende Umgebung für Kunst und Kultur. Früher waren das etwa Gustav Klimt, Gustav Mahler oder Heimito von Doderer, heute suchen Gerhard Haderer, Paul Gulda oder Kurt Palm hier Ruhe und Inspiration.

In diesem Umfeld lädt der Tourismusverband Attersee-Attergau in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Weidinger in Seewalchen zum dritten Mal zum Literaturprojekt "Schreiben unter Sternen". Usch Luhn, aufgewachsen in der Steiermark, hat als Autorin von mehr als 100 Kinder- und Jugendbüchern das Land bereist und aus ihren Werken gelesen. Ihre Kinderbuchserie "Ponyherz" wird im August auch auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Silke Porath ist Redakteurin, PR-Beraterin und Schreibtrainerin. Neben ihrer Tätigkeit als ganzheitlicher Kinder-, Jugend- und Familiencoach schreibt sie unterhaltsame Romane und hat eben ihren ersten Thriller "Mutterliebe" veröffentlich. Die Autorinnen werden bei Veranstaltungen für persönliche Gespräche bereitstehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper