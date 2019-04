Zwei Ärzte für drei Gemeinden: Gemeinschaftspraxis in Kirchham

KIRCHHAM. Versorgung für Gschwandt, Kirchham und St. Konrad.

Dr. Burghard Ozlberger und Dr. Dominik Bammer Bild: Gemeinde

Weil es für eine frei gewordene Arztstelle in Gschwandt keine Interessenten gibt, haben sich die Kirchhamer Allgemeinmediziner Burghard Ozlberger (61) und sein designierter Nachfolger Dominik Bammer entschieden, eine Gemeinschaftspraxis zu errichten. Die zwei Hausärzte einigten sich mit der Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse und übernahmen alle Patienten der bisherigen Ordination von Christine Schmidt in Gschwandt, die am 31. März ihre Tätigkeit beendete.

Neues Ordinationsgebäude

Die Gemeinschaftsordination mit Hausapotheke verbleibt vorerst am bisherigen Standort in Eisengattern 31 (Gemeinde Kirchham), da dieser von den Patienten der drei Laudachtalgemeinden Kirchham, Gschwandt und St. Konrad optimal erreichbar ist. Die Ordinationszeiten bleiben bis 28. April unverändert, danach werden sie deutlich erweitert. Dr. Ozlberger und Dr. Bammer sind dann von Montag bis Freitag in ihrer Ordination erreichbar.

Beide Ärzte sind schon seit geraumer Zeit mit Kirchhams Bürgermeister Hans Kronberger (ÖVP) hinsichtlich der Errichtung eines neuen Ordinationsgebäudes in Kontakt. "Wir haben bereits ein, zwei ideale Grundstücke mit der notwendigen Widmung für den Bau einer neuen Ordination ebenfalls in der Ortschaft Eisengattern reserviert. Dort kann kurzfristig ein Neubau, auch mit der Möglichkeit weitere Arzt- oder Gesundheitspraxen zu beherbergen, errichtet werden", sagt Bürgermeister Kronberger. "Ebenso haben wir den Bau eines notwendigen Gehweges vom neuen Ärztehaus zur Haltestation der Traunseetram in die Wege geleitet, damit die Patienten möglichst sicher und bequem zur neuen Ordination kommen können."

