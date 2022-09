"Zur Pause gab es in der Schule nur Dörrzwetschken und ein Butterbrot"

"Straßen wie heute gab es damals noch nicht", erzählt der Altbauer vom Wolfbauerngut in Zell am Moos, Anton Achleitner, der ab 1945 die Volksschule Zell am Moos besuchte. Deshalb nahmen die Kinder den Feldweg bis zum Wiesingerbauern, um dann möglichst gerade bis zur alten Volksschule weiterzugehen.