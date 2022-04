Zur Freude von Wirten und Gästen: Traditionsgaststätte erlebt Rückkehr

Über ein Jahrzehnt lang war das Rathausstüberl in Ebensee verwaist, doch nach dieser langen Durststrecke erstrahlt der Traditions-Gastronomiebetrieb endlich wieder in neuem Glanz. Der Grund dafür liegt in der Familie Hozak, die sich nach erfolgreichen Jahren in der Rindbacher "Wind-Bar" nun einer neuen beruflichen Herausforderung stellt.