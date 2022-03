Zum Nachdenken bringen

Was gibt dir Kraft? Wann warst du das letzte Mal stolz auf dich? Wer ermutigt dich? Die Franziskanerinnen in Vöcklabruck beteiligen sich am Weltfrauentag, indem sie "Frauenfragen" stellen. Gedruckt auf Postkarten sollen sie an Frauen geschickt werden, die den Absenderinnen etwas bedeuten. Die Postkarten liegen unter anderem in der Stadtbücherei und im Weltladen auf.

"Fragen eröffnen Denk-Räume", sagt Generaloberin Sr. Angelika Garstenauer. "Das bewirkt oft mehr als eine einfache Antwort." In einer Zeit, in der die gesellschaftliche Spaltung immer spürbarer wird, regen die Vöcklabrucker Nonnen zum Nachdenken und Innehalten an. "Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig differenzierte Antworten aus der individuellen Situation jedes einzelnen Menschen heraus sind. Und dies verbunden mit Wertschätzung. Gerade in der Frauenfrage ist noch viel zu tun", ist Garstenauer überzeugt.

Die Vöcklabrucker Franziskanerinnen engagieren sich seit langem für Mädchen und Frauen. Mit dem Quartier 16 betreiben sie auch eine entsprechende Hilfseinrichtung.