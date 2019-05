Zum Jubiläums-Narzissenfest: Treffen mit rund 60 ehemaligen Hoheiten

"Unter den Teilnehmerinnen ist auch Eva Luisser, die Königin von 1969", sagt Grill und freut sich auf die Hoheit, die vor 50 Jahren gekürt wurde. "Seit meiner Krönung gehört der Besuch des Narzissenfestes jedes Jahr zu meinen Verpflichtungen", betont die Niederösterreicherin. Luisser erinnert sich gerne an ihre Wahl, die vor einem halben Jahrhundert anders ablief als heute. "Am Abend vor dem Narzissenfest gab es einen Ball, bei dem Burschen an die Damen Herzerl verteilten. Jene mit den meisten Herzen wurde zur Königin gekürt", erzählt die "Königin der Herzen", die damals weniger repräsentieren musste als ihre Kolleginnen heute: "Mein Auftritt war auf den Korso-Sonntag beschränkt." 2001 war ihre Tochter Katharina Krickl eine der beiden Prinzessinnen.

Hoheit aus Nordrhein-Westfalen

Die weiteste Anreise hat die Prinzessin 2002, Lorena vom Stein aus Nordrhein-Westfalen, zurückzulegen: "Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut und werde beim Narzissenfest meine damaligen Hoheitenkolleginnen treffen." Sie habe sich nie träumen lassen, zur Hoheit gewählt zu werden, genoss die erlebnisreichen Tage nach der Wahl, schätzte die netten Menschen, die sich um die Hoheiten kümmerten und freute sich über viele Freundschaften, die damals geknüpft wurden und bis heute bestehen. "Das Dirndl, das ich als Geschenk bekam, werde ich beim Narzissenfest anziehen", kündigt die frühere Prinzessin an.

Am Festsonntag treffen die ehemaligen Hoheiten ab 8 Uhr im Kur- und Congresshaus Bad Aussee ein, um 9.30 Uhr werden sie von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und von Vertretern des Narzissenfestvereins begrüßt. Nach dem Fototermin gehen die Hoheiten zur Hauptbühne, wo einige von ihnen interviewt werden.

Zum Hoheitentreffen werden auch Narzissenkönig Jürgen Hentschel und die beiden Prinzen Günter Seebacher und Joe Pressl eintreffen. "Die drei Einheimischen wurden 1983 aus Jux bei einer lustigen Stammtischrunde in Altaussee gewählt", berichtet Rudolf Grill augenzwinkernd. Aus der Kirche borgten sie sich Stühle aus, die auf der Ladefläche eines Autos befestigt wurden. Zum Gaudium des Publikums schmuggelten sich die männlichen Hoheiten damals unter die Korso-Teilnehmer.

Das Narzissenfest findet heuer von 30. Mai bis 2. Juni zum 60. Mal in der Region Ausseerland-Salzkammergut statt. (gs)

