Zum ersten Mal dirigiert eine Frau die Salzproduktion

Pro Jahr stellen rund 150 technische Mitarbeiter in der Saline Ebensee 1,2 Millionen Tonnen Salz her. Verantwortlich dafür ist seit Oktober 2019 Ariane Herzog. Die Montanistin arbeitet seit vier Jahren für die Salinen Austria AG und lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter (6) in Bad Ischl.