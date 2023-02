Zukunftstag mit vielen Ideen für Seewalchen 2030

Bürgermeister Gerald Egger (VP) ist stolz auf diesen direkten, persönlichen Bürgeraustausch und das starke Miteinander in seiner Gemeinde. An verschiedenen Stationen konnten die Teilnehmer ihre Vorstellungen zu den Themenbereichen Lebensraum, Mobilität, Wohnen, Umwelt sowie Gemeinschaft und Soziales abgeben.

Nach der Präsentation der Ergebnisse am 28. Februar um 19 Uhr im Kultursaal wird in kleineren Gruppen an der Umsetzung konkreter Projekte gearbeitet werden. Dafür wird es im März eine Projektwerkstatt geben.

