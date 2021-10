Zugunglück forderte weiteres Todesopfer

Der Ausflug eines betagten Ehepaares aus Ebensee endete am Nationalfeiertag tödlich. An einem unbeschrankten Bahnübergang war der 88-jährige Autolenker laut Zeugenaussagen plötzlich unmittelbar vor den Regionalzug auf die Schienen gefahren. Der Lokführer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Dessen im Wagen mitfahrende 86-jährige Ehefrau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Wo sie am Mittwoch, laut Polizeiangaben, ihren Verletzungen erlag.