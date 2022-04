In der Basketball-Superliga (BSL) sind der Grunddurchgang und seit dem Wochenende auch die daran anschließende Zwischenrunde der besten Sechs, in der es um die Platzierungen für die Playoffs ging, absolviert. Diese beginnen nächstes Wochenende mit den Viertelfinalpaarungen. Ab jetzt geht es im Modus "Best of 5" weiter. Die Gmundner Basket Swans treffen zunächst auf die Flyers Wels. Eine harte Nuss, wie auch Ur-Schwan Harald Stelzer sagt.