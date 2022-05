Zufallsfund: KZ-Tagebuch kehrt nach Ebensee zurück

Ende Jänner erregte der Dokumentarfilm "Stollen in den Dachsteinkalk" bei der Erstausstrahlung auf ORF III großes Aufsehen, da er die erste filmische Aufarbeitung des geheimen Rüstungsprojekts "Zement" und des Konzentrationslagers Ebensee darstellt. Die Filmemacher Andreas Kurz (Regie), Mario Hengster (Produktion und Kamera) und Robert Breber (Animationen) stammen aus Attnang-Puchheim bzw. Timelkam. Neben guten Kritiken erhielt das Filmteam auch prompt eine Klagsdrohung aus Ebensee, und coronabedingt musste die Kinopremiere verschoben werden. Morgen endlich wird "Stollen in den Dachsteinkalk" (mitsamt neuem Film- und Fotomaterial über die Ebenseer Glöckler während des Nationalsozialismus) im Kino Ebensee präsentiert. Beginn ist um 20 Uhr. Der Streifen wird am Freitag und Samstag (jeweils 20 Uhr) zwei weitere Male im Kino gezeigt.

Nach langer Recherchearbeit und durch einen Zufallsfund gelang es Regisseur Kurz im Herbst 2021, die verstreuten Teile des berühmten Ebenseer KZ-Tagebuchs wieder zusammenzuführen. Geschrieben wurde es von Drahomír Bárta, der zwischen November 1943 und Mai 1945 im KZ Ebensee inhaftiert war und als dritter Lagerschreiber arbeiten musste. Vit Bárta, Drahomír Bártas Sohn, bringt das Original des Tagebuchs morgen zur Filmpräsentation aus Prag mit. Ebenso wird der im Zuge der Filmarbeiten entdeckte Briefwechsel zwischen Drahomír Bárta, dessen Eltern in Prag und dessen Verlobter im KZ Auschwitz erstmals im Original zu sehen sein. Im Anschluss an die Präsentation findet ein hochkarätig besetztes Podiumsgespräch statt – mit Günter Kaindlstorfer, Karin Moser, Wolfgang Quatember und Regisseur Andreas Kurz.

Die DVD zum Film ist ab sofort im Zeitgeschichte Museum Ebensee, in der Bücherei der Stadt Attnang-Puchheim, bei den Buchhandlungen Neudorfer und Schachtner (Vöcklabruck), poetenblau (Gmunden) und kontro-vers (Bad Ischl) sowie online auf www.hengster.tv erhältlich.

Veranstaltung am Samstag

Im ehemaligen KZ Ebensee beginnt am Samstag um 10.30 Uhr die Feier zum 77. Jahrestag der Befreiung durch amerikanische Truppen, an der Überlebende und Angehörige von Opfern teilnehmen werden. Nach zwei Jahren Pandemie wird diese Feier erstmals wieder im üblichen Rahmen stattfinden. Infos dazu auf www.memorial-ebensee.at