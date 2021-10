Zuerst ohne Lehrstelle, aber jetzt startet Einser-Schülerin Melanie richtig durch

Als es bei Melanie Stögmüller mit einer Lehrstelle nicht so richtig klappen wollte, vermittelte das Arbeitsmarktservice Gmunden die Jobsuchende an das vom BFI Oberösterreich betriebene Metallzentrum in Attnang-Puchheim. Dort absolviert die heute 19-jährige Gmundnerin die 21 Monate dauernde "Facharbeiter-Kurzausbildung". Unter den Fittichen von Ausbildungsleiter Thomas Führer blüht Melanie so richtig auf.