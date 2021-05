Zubau am Salzkammergut-Klinikum eröffnet

Das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck wurde um eine Ambulanz und Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, eine Dialysestation sowie um eine Medizin- und Haustechnik erweitert. In den Zu- und Umbau flossen insgesamt knapp 24 Millionen Euro. Gestern war Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) in Vöcklabruck, um sich ein Bild von der Investition zu machen. „Mit dieser Erweiterung feiern wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Gesundheitsversorgung“, sagte sie.

„Mit dem Zubau können wir im Einzugsgebiet des Salzkammergut-Klinikums ausreichende Nierenersatztherapien anbieten“, sagt Franz Harnoncourt, Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding zum Ausbau der Dialysemöglichkeiten. „Andererseits hat uns gerade auch die Covid-Pandemie vor Augen geführt, wie wichtig niederschwellige Therapieangebote für Kinder und Jugendliche in der Psychiatrie sind. Dafür bieten wir mit der neuen Ambulanz und Tagesklinik ab sofort ein auf ihren Alltag abgestimmtes, erfolgversprechendes Angebot.“