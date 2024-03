Zu weit abgefahren: Snowboarder vom Krippenstein gerettet

Die beiden fuhren am Vormittag mit der Dachstein Südwandbahn von Ramsau am Dachstein/ Steiermark mit der Gondelbahn auf den Hunerkogel. Von dort fuhren sie mit deren Splitboards entlang der Skitourenmarkierung über das Dachsteinplateau zum Krippenstein in Obertraun. Das Freeride-Angebot am Krippenstein kannten die beiden von einem zurückliegenden Urlaub vor etwa zwei Monaten.

Das Ehepaar wollte deshalb auch diesmal über die Variante "Angeralm" ins Tal abfahren. Da jedoch an diesem Tag viel weniger Schnee als noch im Jänner war, verlief die Abfahrt für die Finnen anders als gewohnt. Die beiden übersahen aufgrund der nur schwer erkennbaren Abfahrtsspuren die Ausfahrt aus der Variante und fuhren zu weit ins Gelände ab. Aufgrund des Schneemangels mussten die beiden bereits ihre Snowboards abschnallen und versuchten, noch zu Fuß in Richtung Tal zu kommen.

Im immer steiler abfallenden Gelände, im Bereich eines Wasserfalls, mussten die Sportler jedoch feststellen, dass ein weiterer Abstieg nicht mehr möglich sei und der Rückweg zu Fuß sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch nehmen würde. Deshalb verständigten sie gegen 15:30 Uhr mit dem Handy die Notrufnummer der Krippensteinseilbahn.

Die Notlage wurde an die Alpinpolizei Gmunden sowie die Bergrettung Obertraun weitergeleitet. Zur Rettung wurde der Hubschrauber der Flugpolizei, Libelle Sierra, angefordert. Die Crew konnte die zwei gut ausgerüsteten Wintersportler mittels Bergetau aufnehmen und unverletzt ins Tal fliegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper