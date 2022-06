Zu warmer Juni im Salzkammergut

Es gab 14 Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad und drei Hitzetage (Tropentage) mit Temperaturen über 30 Grad. Die Folge waren an manchen Tagen kräftige Schauer und Gewitter. Wie geht es weiter? Brandstätter: "Es zeichnet sich eine Wetteränderung ab. Das Azorenhoch streckt wohl langsam seine Fühler nach Mitteleuropa aus. Das Wetter dürfte also in der nächsten Zeit stabiler, nicht mehr ganz so warm mit weniger Gewittern werden."