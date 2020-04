Zu viele Ausflügler: Jetzt werden Parkplätze gesperrt

Wie die OÖN berichteten, reagierte die Landesregierung rasch auf die Forderung von Bürgermeistern im Salzkammergut, den Ausflugstourismus in Zeiten des Coronavirus einzuschränken. Landeshauptmann Thomas Stelzer wies die Polizei an, Ausflügler verstärkt zu kontrollieren.

Heute wandte sich Stelzer in einem Schreiben an die Bürgermeister und kündigte weitere Maßnahmen an. Bereits ab morgen werden an neuralgischen Orten Parkmöglichkeiten für Tagestouristen limitiert. Die Straßenverwaltung sperrt Parkplätze am Langbathsee, am Offensee, an fünf Parkplätzen in Gosau (darunter am Gosausee), am Almsee, am Mondsee (Loibichl), am Irrsee (Tiefgraben), am Attersee (Litzlberg) und am Traunsee (Bräuwiese, Traunkirchen).

Die Landesregierung wird weiters allen Gemeinden Musterplakate und -flugblätter als Grafikvorlagen zur Verfügung stellen, mit denen sich die Gemeinden an ihre Bürgerinnen und Bürger sowie an Ausflügler wenden und verstärkte Bewusstseinsbildung betreiben können. Die Mottos dieser landesweiten Kampagne lauten „Fahr nicht fort. Spazier’ im Ort.“ bzw. „Bleib gesund. Bleib im Ort.“

„Ich habe für jeden Mitbürger, der Luft zum Atmen benötigt und eine physische oder psychische Erholung braucht, vollstes Verständnis“, sagt Landeshauptmann Stelzer. „Besonders in Krisenzeiten ist aber der Hausverstand gefordert. Deshalb sollten Massenansammlungen in diesen Tagen vermieden werden.

