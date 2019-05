Zlatko (48) ist der älteste Lehrling im ganzen Bezirk

Nach elf Jahren Werkstattarbeit war für Zlatko Evic Schluss. Körperlich ging es nicht mehr, mental wollte er nicht mehr. Aber es geht ja auch anders: Am 2. Mai begann der 48-jährige Timelkamer bei der Vöcklabrucker PR-Agentur „Die Gipfelstürmer“ eine Lehre als Medienfachmann mit Schwerpunkt Agenturdienstleistungen. Sein Umfeld war von dieser Entscheidung zuerst verblüfft. Doch es folgte rasch Anerkennung von allen Seiten.

Zlatko Evic ist einer, der es nochmal wissen will, auch wenn der Unterschied zwischen seinen beiden Berufsleben kaum größer sein könnte. Der gebürtige Kroate begann seine berufliche Laufbahn auf Drängen des Vaters als Kfz-Mechaniker. Nach rund 18 Monaten sattelte Evic um zum Koch. Diese Ausbildung konnte er mit „gutem Erfolg“ abschließen. Über Umwege landete Evic danach im Reifenhandel und arbeitete schlussendlich elf Jahre lang bei einem Autozulieferer. Bei letzterer Firma hatte er Seminare, Lehrgänge und auch eine Lehre abgeschlossen, als Metallbearbeiter.

Aus gesundheitlichen Gründen hat sich der Hobby-Dartspieler jetzt entschlossen, noch einmal ganz von vorne anzufangen, und klopfte bei der Werbeagentur „Die Gipfelstürmer“ in Vöcklabruck an. Mit Hilfe von WKOÖ, WIFI und AMS steht einer erfolgreichen Ausbildung jetzt nichts mehr im Wege. „Seine Lehrzeit ist auf zwei Jahre verkürzt“, sagt Geschäftsführer Florian Baumgartner. „Er muss sich auch in der Berufsschule richtig reinhängen. Aber Zladdy steckt voller Kreativität, wir sind froh, so einen Lehrling bekommen zu haben.“

PR-Geschick beweist der Timelkamer bereits auf Facebook. Als er seine Berufsentscheidung dort postete, prasselten die Glückwünsche nur so auf ihn ein. 246 Likes motivieren den Lehrling jetzt noch mehr. Seine Affinität zu Social Media kann er auch in seinem neuen Beruf gleich ausüben. Darüber hinaus hat Zlatko Evic unter „XXL Lehrling – ZladdyBuddy“ bereits einen Blog auf Facebook gestartet. Follower sind erwünscht, lässt er ausrichten. (ebra)

