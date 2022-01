670 junge Männer absolvieren jedes Jahr ihren Zivildienst im OÖ. Roten Kreuz. "Ich hab mir gedacht, ich lerne hier mehr als woanders", erinnert sich Lukas Spalt. Der 19-Jährige ist seit September Zivildiener beim Roten Kreuz in Vöcklabruck. "Man fühlt schon sehr mit den Menschen, denen man zu Hilfe eilt, mit. Aber die Dankbarkeit, helfen zu können, überwiegt." Im Bezirk Vöcklabruck kann man als Zivildiener im Rettungsdienst und im Rotkreuz-Gästehaus in Litzlberg am Attersee arbeiten. "Doch die