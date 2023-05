"Zivilcourage ist, wenn man sich für Positives einsetzt"

Mit dem Gedenkstein in Zipf hat die Arbeit des Mauthausen Komitees Vöcklabruck begonnen.

Das Mauthausen Komitee Vöcklabruck lädt dieser Tage zu den Gedenkfeiern ein, die heuer unter dem Motto Zivilcourage stehen. In Vöcklabruck wird morgen um 10 Uhr beim Gedenkstein neben der Bezirkssporthalle der NS-Opfer gedacht. In Attnang-Puchheim beginnt das Gedenken morgen um 18.30 Uhr beim Denkmal neben dem Bahnhof und wird um 19 Uhr im Kinosaal fortgesetzt. An beiden Gedenken nimmt die Zeitzeugin Michaela Vidláková teil. Die OÖN sprachen mit Frederik Schmidsberger, dem Vorsitzenden des