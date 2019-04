Zipfer präsentiert Zapf Masters 2019

OBERWANG. Seit Jänner zapfen die österreichischen Gastronomie- und Hotellerie-Fachschüler eifrig um die Wette.

Mit dem Bundesfinale am übermorgigen Donnerstag im Gasthaus "Zum fidelen Bauern" in Oberwang erreicht der 10. Zipfer-Zapf-Masters-Bewerb seinen Höhepunkt. 27 Gastronomie- und Hotellerie-Fachschüler haben sich unter mehr als 1600 Teilnehmern aus 54 Schulen für das alles entscheidende Bundesfinale in Oberwang qualifiziert. Dort kämpfen sie um den Titel "Zipfer Zapf Master 2019". Wer in den Augen der Jury das perfekte Glas Bier mit der schönsten Schaumkrone zapft, darf sich über ein Flachau-Wochenende für zwei Personen im Hotel Lacknerhof inklusive Actiontage in der Flachau freuen. Die Zweit- und Drittplatzierten werden mit einem Musik-Package samt Festivaltickets für das Zipf Air belohnt.

