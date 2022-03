Zimmerkollegen gingen mit Fäusten aufeinander los

Zwischen einem 37-jährigen Mann aus Algerien und einem 33-jährigen Mann aus Marokko kam es am Mittwochabend in ihrer Unterkunft im Bezirk Vöcklabruck zu einem Streit. Dabei soll der 37-Jährige mit der Faust gegen das Gesicht seines Zimmerkollegen geschlagen und diesen erheblich verletzt haben. Der 33-Jährige wehrte sich gegen den Faustschlag und verletzte den 37-Jährigen an der Lippe.

Mehrere Polizistinnen und Polizisten waren notwendig um Ruhe unter den aufgebrachten Menschen in der Unterkunft herstellen.

Der 33-Jährige wurde in das LKH Vöcklabruck gebracht. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Männer werden der Staatsanwaltschaft Wels wegen Körperverletzung und der BH Vöcklabruck wegen Ordnungsstörung zur Anzeige gebracht.