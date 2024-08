Zielfahnder fassten 57-jährigen Tunesier in Gmunden

Die Ermittlungen dauerten gut ein Monat – und endeten am Mittwoch mit einem Erfolg für die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich: Ein 57-jähriger Tunesier, der per europäischem Haftbefehl gesucht worden war, wurde im Stadtgebiet von Gmunden festgenommen. Der Mann war bereits im Juni 2021 am Amtsgericht München wegen mehrere Eigentumsdelikte zu einer siebenmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Er setzte sich nach Österreich ab, um der Strafe zu entgehen.

Aus dem Archiv: Nach Mord in England: Das Innviertel war kein sicheres Versteck für 2 Gesuchte

Auch hierzulande war der Mann schon ins Visier der Behörden geraten. Wegen nicht bezahlter Strafen führte die Bezirkshauptmannschaft Gmunden ein Exekutionsverfahren gegen den 57-Jährigen. An seiner Meldeadresse konnte er aber nie angetroffen werden.

In Auslieferungshaft

Ermittlern des Landeskriminalamtes gelang es nun, den Aufenthaltsort des Straftäters ausfindig zu machen. Am Mittwoch gegen 7:30 Uhr klickten im Stadtgebiet von Gmunden die Handschellen, berichtete die Polizei am Mittwochnachmittag. Der 57-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels gebracht, wo er auf seine Auslieferung nach Deutschland wartet.

