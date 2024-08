Albert Detamble am Dachstein

An dem Tag, an dem der technische Angestellte Albert Detamble vor vier Jahren in Pension ging, schloss er mit sich selbst eine Wette ab: Er setzte sich das Ziel, 1000 verschiedene Gipfel mit mehr als 1000 Metern Höhe und zumindest 30 Metern Schartenhöhe zu besteigen. „Ich wollte dem Pensionsschock erst gar keine Chance geben und etwas für meine Fitness tun“, sagt er.