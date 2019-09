"ZIB": Ein Projekt feiert sein Jubiläum

Das Zentrum für individuelle Berufsvorbereitung (ZIB) im Kirchhamer Ortsteil Hagenmühle vereint drei Angebote für junge Menschen unter dem Dach der ehemaligen Volksschule. In den vergangenen zehn Jahren konnte durch die Zusammenarbeit zwischen der in Gmunden ansässigen Nikolaus-Lenau-Schule, der Gemeinde Kirchham, dem Land OÖ. – Abteilung Soziales, dem Sozialministeriumservice und dem Bildungszentrum Salzkammergut eine Bildungseinrichtung für Jugendliche geschaffen werden, die aus unterschiedlichen Gründen in den bestehenden Ausbildungssystemen oder der Arbeitswelt noch nicht Fuß fassen können.

Das ZIB Hagenmühle unterstützt junge Leute mit besonderen sozial-emotionalen Bedürfnissen bei der Berufsvorbereitung. Das Zentrum bietet an einem gemeinsamen Standort schulische und außerschulische Angebote, damit ein fließender Übergang von Schule zu Berufswelt gewährleistet ist. Der besondere Schwerpunkt liegt dabei auf der individuellen Begleitung und Unterstützung jedes einzelnen Jugendlichen.

Das ZIB Hagenmühle besteht aus einer Lernwerkstatt, also einer dislozierten Schulklasse der Nikolaus-Lenau-Schule Gmunden, der Produktionsschule AusbildungsFit des Bildungszentrums Salzkammergut, einer weiterführenden außerschulischen Maßnahme für arbeitssuchende Jugendliche mit dem Ziel einer dauerhaften Arbeitsmarktintegration und der Wachsamen-Sorge-Betreuung, einer niederschwelligen, aufsuchenden Form der individuellen Betreuung und Intervention bei Jugendlichen in Krisensituationen mit dem Ziel der Stabilisierung.

Bei einer Pressekonferenz ließen gestern der Kirchhamer Bürgermeister Hans Kronberger sowie die ZIB-Projektleiter Walter Rechenmacher und Andrea Quatember die vergangenen zehn erfolgreichen Jahre ausführlich Revue passieren. Am 26. September, also kommenden Donnerstag, wird anlässlich des Jubiläums in der Hagenmühle eine Festveranstaltung abgehalten.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at