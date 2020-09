Zeugenaufruf nach Raub auf Skaterplatz

Der Neunjährige aus dem Bezirk Gmunden war am Dienstag zwischen 18 und kurz vor 19 Uhr am Skaterplatz in Laakirchen. Auf einer Rampe fiel ihm ein Geldschein aus der Hosentasche. Als er den Geldschein aufhob, kam einer von zwei anwesenden Jugendlichen auf ihn zu und riss ihm das Geld aus der Hand. Dazu bog er dem Neunjährigen die Finger der geschlossenen Hand um. Der Schein fiel wieder zu Boden und der Unbekannte hob ihn auf. Dann entriss der Dieb dem Neunjährigen auch seine Geldbörse, gab diese jedoch wieder zurück, nachdem er keine weiteren größeren Bargeldbestände darin fand.

Der Unbekannte und sein Begleiter fuhren mit ihren Rädern davon. Die unmittelbar nach dem Vorfall eintreffende Mutter des Opfers konnte den Unbekannten noch erkennen und verfolgte ihn. Bei einem Drogeriemarkt in Laakirchen versuchte sie ihn zur Rede zu stellen, woraufhin dieser Richtung ortsauswärts flüchtete.

Täterbeschreibung: ca. 13-15 Jahre, ca. 150-160 cm groß, schwarze kurze Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, sprach in hochdeutschem Akzent und fuhr ein schwarzes Mountainbike.

Beschreibung Zeuge: ähnliches Aussehen wie der Täter, hochdeutscher Akzent, schwarzes E-Bike

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Laakirchen unter der Telefonnummer 059133 4107 in Verbindung zu setzen.

