Zeugenaufruf: 35-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der 35-jährige Mann aus dem Bezirk Gmunden war gegen 23.25 Uhr zu Fuß Am Graben in der Gmundener Innenstadt unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem Fahrzeug niedergestoßen. Der Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Stadtplatz ohne anzuhalten fort.

Der 35-Jährige wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. Er wird derzeit im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck medizinisch versorgt.

Die Polizei sucht nun nach dem Lenker des Unfallfahrzeuges. Es dürfte sich um einen weißen Kombi handeln, der an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte. Die Polizei Gmunden bittet Zeugen, sich unter der Nummer 059133/4100 zu melden.