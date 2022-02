Anwohner versperrte Einbrechern den Weg

Die beiden Männer im Alter von 21 und 30 Jahren sollen aus Tschechien nach Österreich eingereist sein, um Einbrüche durchzuführen.

In den Morgenstunden begingen sie in Innerschwand einen Einschleichdiebstahl in eine Garage und einen Einbruch ein Haus. Dabei stahlen sie laut Polizei zwei E-Bikes, ein Kinder-Motorcross-Motorrad, Skier, Motorradhelme, Motorradkoffer, Werkzeug, zwei Böllergewehre und Bargeld. Die Beute luden sie in ihren Pkw und versteckten sich mit ihrem Auto in einem nahegelegenen Wald.

Anwohner war der Pkw aufgefallen

Einem Zeugen war allerdings der Wagen in der Nacht aufgefallen. Er lieferte der Polizei das Kennzeichen. Am Vormittag machten sich die Beiden zurück auf den Heimweg.

Die Männer flüchteten mit gestohlenen E-Bikes

Ein Anwohner bemerkte das Auto allerdings neuerlich in der Siedlung. Daraufhin versperrte er kurzerhand den Tätern mit seinem Auto auf der schmalen Siedlungsstraße den Weg. Die beiden Verdächtigen mussten ihren Pkw samt einem Großteil der Beute zurücklassen und ergriffen mit den beiden gestohlenen E-Bikes die Flucht.

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung mit Diensthunden ein. Die beiden Männer hatten sich in einer Lagerhalle in Wangau verschanzt. Dort wurden sie schließlich gefunden und festgenommen. Sie hatten Pfeffersprays und einen Schlagring dabei, berichtete die Polizei am Freitagvormittag.

Einbruch gestanden

Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Zu den Einschleich- und Einbruchsdiebstählen in Innerschwand zeigten sie sich geständig. Momentan wird ermittelt, ob sie auch an anderen Einbrüchen in Österreich beteiligt sind, hieß es vonseiten der Polizei.