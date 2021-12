Zell am Moos dankt Hans Wiesinger mit der Ehrenbürgerschaft

Hans Wiesinger wird nächster Ehrenbürger von Zell am Moos. Der Gemeinderatsbeschluss fiel am 16. Dezember.

Als er 1993 sein erstes Interview gab, war er gerade einmal zwei Jahre im Zeller Gemeinderat als Gemeindevorstand. Damals sagte er, gesellschaftspolitisches Engagement bedeute "eingreifen und nicht nur zuschauen". Wollte man dieser Aussage damals noch nicht die große Bedeutung beimessen, so zeigte sich in den nächsten Jahren, ja Jahrzehnten, was er damit gemeint hatte. 1996 wurde er Vizebürgermeister und bekleidete dieses Amt über 18 Jahre bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister. Und als solcher gelang es ihm, durch seine hervorragenden Kontakte eine Reihe wichtiger Infrastrukturprojekte für Zell am Moos zu verwirklichen, wie zum Beispiel die Erweiterung von Schule und Kindergarten, die Verbesserung der Feuerwehrinfrastruktur in Zell am Moos und Haslau, die Neuerrichtung der Sportplätze inklusive Kabinengebäuden oder die Errichtung des Radweges entlang der Straße nach Haslau.

Das wohl wichtigste Projekt im Sinne der Ortskernbelebung war der Ankauf des Hauses Howorka am Dorfplatz, in dem sich heute das Gemeindeamt befindet. Wiesinger erinnert sich, dass der Überraschungsbesuch bei Howorka an einem Vormittag rasch und positiv verlief. Nach der Einigung über den Kaufpreis ließ es sich Hans Howorka nicht nehmen, zu gemeinsamem Anstoßen zu laden. "Jetzt einen Cognac, meine Herren!"

Dass Hans Wiesinger ein guter Bürgermeister für die Irrsee-Gemeinde war, wird allgemein nicht bezweifelt. Daher war der Gemeinderatsbeschluss mit Ausnahme einer Stimmenthaltung eines FP-Mandatars auch einstimmig. Altbürgermeister Wiesinger wird im kommenden Jahr 70 Jahre alt. In zeitlicher Verbindung damit soll er auch die Ehrenbürgerwürde offiziell erhalten. Auch sein Vater, der ebenfalls Bürgermeister war, hatte 1972 die Ehrenbürgerwürde erhalten.