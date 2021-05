Zehn neue Kräfte für die Feuerwehr von Bad Goisern

Zehn junge Feuerwehrkameraden konnten die Ausbildung für den Einsatzdienst abschließen. In einem aufwendigen Ausbildungsprogramm in der Feuerwehr und dem abschließenden Grundlehrgang wurde nun die Primär-Ausbildungsstufe in der Feuerwehr mit ausgezeichneten Erfolgen unter Dach und Fach gebracht.

"Es freut mich besonders, wenn der Nachwuchs gut ausgebildet ist und die neu erworbenen Kompetenzen angewandt werden können", sagt Kommandant Günter Rainer. Die neuen Einsatzkräfte stehen ab sofort für Brandeinsätze oder Technische Einsätze zur Verfügung. Die Ausbildungsstufe legt auch den Grundstein für alle weiteren Fachausbildungen bei der Feuerwehr.