Zehn Kilo Marihuana: Ebenseer Polizei ließ erneut Drogenhändler auffliegen

Die Polizei in Ebensee konnte eine weitere Cannabisplantage am Südufer des Traunsees beseitigen. Symbolbild: APA

Mit zehn Fahrzeugen musste die Ebenseer Polizei Ende Oktober vergangenen Jahres in den Ortsteil Rindbach ausrücken. Nur so war es möglich, die große Menge an Drogen und zugehörigen Utensilien aus einer Villa zu bringen und sicher zu verwahren. Der 37-jährige Hausbewohner, der mehr als 130 Marihuana-Pflanzen besessen hatte, wurde festgenommen.