Zehn Jahre Wimberger in Schörfling

Sein zehnjähriges Jubiläum am Standort Schörfling feierte kürzlich das oberösterreichische Familien- und Traditionsunternehmen Wimberger. Vor 39 Jahren gegründet, betreibt die Firma sechs Hausbau-Standorte in Ober- und Niederösterreich und hat sich als Marktführer für Einfamilienhäuser in massiver Ziegelbauweise etabliert.

Begonnen hat Wimberger in Schörfling 2012 mit dem klassischen Einfamilienhausbau für Privatkunden. Im Jahr 2018 wurde die erste Wohnanlage in Attnang-Puchheim mit zehn Wohneinheiten realisiert, was den Startschuss in Richtung Projektbau darstellte. Weitere Projekte – etwa in Frankenburg, Timelkam oder Altmünster – folgten oder sind aktuell in Planung.

Noch in diesem Jahr soll mit der Revitalisierung des altehrwürdigen Gasthofs Schmid-Leingartner im Vöcklabrucker Stadtzentrum ein weiterer Meilenstein im neuen Geschäftsfeld Um- und Zubau gesetzt werden.

Beständige Zielgruppen am Standort Schörfling sind die Anleger – aktuell wird beispielsweise ein größeres Objekt in Fuschl am See realisiert – sowie die sogenannten "Best Ager" (Menschen im sprichwörtlich "besten Alter"), die den Wunsch nach einem Alterswohnsitz verwirklichen.