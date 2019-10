Zehn erfolgreiche Absolventinnen

In feierlicher Atmosphäre erhielten kürzlich an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck die Absolventinnen des Jahrgangs 2018/2019 das Diplom der Gesundheits- und Krankenpflege überreicht

Für den Abschlussjahrgang der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildung an der GuKPS Vöcklabruck hieß es nun Abschied nehmen von ihrem Klassenverband und dem Lehrerteam: Nach erfolgreich bestandenen Prüfungen verlassen zehn Auszubildende die Schule mit ihrem Diplom in Händen. Sechs davon mit einer Draufgabe: Ihr Diplomprüfungszeugnis wurde mit dem Zusatz "mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen" beziehungsweise "mit gutem Erfolg abgeschlossen" versehen.

Die Diplome überreichten OÖG-Geschäftsführer Karl Lehner, die Leiterin der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege an den OÖG-Regionalkliniken, Martina Bruckner, sowie Franz Stadlmann, Direktor der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege am Salzkammergut Klinikum.

