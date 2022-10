"Zauberwald" ist gewachsen: Personal fehlt

Bürgermeister Peter Groiß (SP) und Sozial-Stadträtin Renate Kerschbaummayr überraschten kürzlich die Kinder mit einem Besuch.

In den beiden Gemeindekindergärten sind zwölf Gruppen eingerichtet und voll besetzt, zusätzlich liegt in Puchheim ein weiterer, von den Franziskanerinnen betriebener, zweigruppiger Kindergarten. "Die Kinderbetreuung hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns in der Gemeinde. Wir bemühen uns intensiv, für die Belange der Kinder und Eltern da zu sein und die Betreuungsplätze zu schaffen", betont Bürgermeister Groiß und führt weiter aus: "Die große Herausforderung derzeit ist, pädagogisches Personal zu finden." Durch den Ausbau des Kindergartens "Zauberwald" wurde Kindergartenleiterin Miriam Rittenschober freigestellt – mit der Folge, dass für die bisher von ihr betreute Gruppe Personal angestellt wurde. Aktuell sind zwei Stellen frei.