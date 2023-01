Zahlreiche Betriebe öffnen heuer wieder ihre Türen

Betriebsführungen bei STIWA in Attnang-Puchheim, Probeschnuppern im Zementwerk Hatschek in Gmunden, Workshops bei Wolf Systembau in Scharnstein: Unzählige Unternehmen in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden öffnen bei der diesjährigen Job Week zwischen 20. und 25. März wieder ihre Türen, weil sie sich potenziellen Mitarbeitern präsentieren wollen. Jedes Unternehmen tut das auf eigene Weise. Die Einladung richtet sich an Schüler und Lehrlinge ebenso wie an Jobsuchende.

"Wir möchten es unseren Besuchern durch verschiedenste Veranstaltungen ermöglichen, sich ein Bild von den teilnehmenden Betrieben zu machen", sagt Christian Schäfer, Geschäftsführer der Laufen Austria AG. Der renommierte Gmundner Sanitärkeramik-Produzent öffnet bei der Job Week ebenfalls seine Pforten. "Die Betriebsführungen, die wir im Rahmen der Job Week anbieten, gewähren potenziellen Arbeitnehmern einen realistischen Einblick in die Arbeit an unserem Produktionsstandort in Gmunden. Insbesondere das persönliche Gespräch mit unseren Mitarbeitern kann zum Austausch genutzt werden."

Aktuell sind im Bezirk Gmunden 42 Betriebe für die Job Week angemeldet, in Vöcklabruck sind es bereits 47. Sie sind auf der Website www.jobweek.at aufgelistet. Interessierte erfahren dort auch, was die einzelnen Betriebe ihren Besuchern anbieten.

Unternehmen, die ebenso teilnehmen wollen, erhalten Informationen bei der Wirtschaftskammer unter Tel. 05 90909 5000 oder per Mail an jobweek@wkooe.at

