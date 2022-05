Zahlreiche Alkolenker im Bezirk Vöcklabruck aus dem Verkehr gezogen

Auf der B145 in Regau beobachteten Polizisten einen Fahrzeuglenker, der am Steuer mit seinem Handy hantierte. Blaulicht und Folgetonhorn brachten den 55-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck aber nicht aus dem Konzept, er fuhr einfach weiter. Bei der Autobahnabfahrt in Regau blieb er kurz stehen, stieg dann aber erst recht wieder aufs Gas. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Lenker stellen. Dieser wollte sich nicht ausweisen und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten. Der Mann wurde festgenommen.

Wie sich herausstellte, hatte der Lenker gar keinen Führerschein mehr, ein Alkomattest ergab zudem einen Wert von 1,9 Promille. Der 55-Jährige wird angezeigt.

Schwerpunktaktion im Bezirk Vöcklabruck

Bei einer Schwerpunktaktion im Bezirk Vöcklabruck konnte die Polizei am Samstagabend insgesamt sieben Alkolenker aus dem Verkehr ziehen. Bei einem Lenker wurden sogar mehr als zwei Promille festgestellt. Weiters mussten sechs Lenker ihre Führerscheine aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen abgeben. Insgesamt gab es 52 Anzeigen.