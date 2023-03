Zahl der Asylwerber in Frankenburg sank seit Jänner von 300 auf 110

Zufrieden mit den Fortschritten zeigen sich alle Beteiligten beim zweiten Frankenburger Asylgipfel, zu dem Bürgermeister Norbert Weber (ÖVP) ins Gemeindeamt geladen hatte.

Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer, der Geschäftsführer der der staatlichen Agentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) meldete 110 Asylwerber. Damit hielt er sein Versprechen ein, die Zahl deutlich zu reduzieren. Ende des Jahres waren noch rund 300 Flüchtlinge im Ort untergebracht.

Ermöglicht hat diese Entlastung auch die generelle Entwicklung. Bundesweit waren zu Beginn dieses Monats 4.500 nur noch Menschen in Bundesbetreuung. Ihre Zahl hat sich seit Anfang Jänner fast halbiert, stellt Achrainer fest. Er führt das darauf zurück, dass die Bundesländer mehr Menschen übernehmen, der Zufluss weniger geworden sei und dass Maßnahmen wie das Abkommen mit Serbien greifen würden. Dadurch war es möglich, die größeren Quartiere in den Hallen in Klagenfurt, Leoben und Frankenburg zu entlasten.

Dazu berichtete er mit seinen Fachleuten über weitere Verbesserungen. So wurden Kojen angeschafft und aufgebaut, die einerseits mehr Privatsphäre gewährleisten und andererseits das Brandrisiko senken. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei begrüßten die bessere Übersichtlichkeit im Brand- und Evakuierungsfall. Weitere technische Verbesserungen werden noch umgesetzt.

Durch mehr Personal und weniger Asylwerber ist außerdem eine bessere Betreuung möglich. Kathrin Pesendorfer, die Leiterin der BBU Frankenburg, kündigt vermehrt Deutschkurse an, ebenso regelmäßige Flurreinigungen entlang der Landesstraße und die Einhaltung der Regeln für Sportplatz und Freibad im Sommer.

Bürgermeister Weber fühlt sich in seiner Vorgehensweise bestätigt, auf Verhandlungen zu setzen, anstatt auf die Straße zu gehen. Er dankte Achrainer für die positiven Verhandlungsergebnisse und kündigt in drei Monaten den nächsten Frankenburger Asylgipfel an.

