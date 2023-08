Yvonne Marzinke kehrte mit zwei Bronzemedaillen von EM zurück

Ein echtes Monsterprogramm hat die Mondseer Paracycling-Athletin Yvonne Marzinke hinter sich: Nach der WM in Glasgow ging es weiter zu den Europameisterschaften in Rotterdam, wo die 47-Jährige zwei Bronzemedaillen einfuhr.

In den Niederlanden ging Marzinke beim Zeitfahren über 10,3 Kilometer in der Kategorie C2 an den Start. Mit einer Zeit von 18:02,82 musste sie sich nur Flurina Rigling (Sz) und Maike Hausberger (D) geschlagen geben. "Es war mein siebtes Rennen innerhalb kürzester Zeit", schildert die Athletin des Union BSV Attnang/Vöcklabruck. Zum Abschluss folgte einen Tag später das Straßenrennen über zehn Runden und insgesamt 52 Kilometer. Dabei krönte sich Rigling erneut zur Europameisterin. Im Sprint gegen die Französin Christelle Ribault musste sich die Heeressportlerin knapp geschlagen geben. Dennoch freute sie sich riesig über ihre zweite Bronzemedaille.

Inzwischen ist die 47-Jährige wieder retour in Österreich, wo sie sich im Olympiazentrum Salzburg auf die nächsten Aufgaben vorbereitet. Beim Einzelzeitfahren "King of the Lake" am 16. September rund um den Attersee wird sie im Vierer-Team von "BOA Ladies" starten.

