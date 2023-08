Wut über Fahrmanöver: Rabiater Pkw-Lenker streifte Motorrad

Es war eine kleine Unachtsamkeit, die ungeahnte Folgen nach sich zog: Ein 26-jähriger Motorradfahrer, der gemeinsam mit seiner Freundin (27) auf dem Sozius im Gemeindegebiet von Pichlwang (Bezirk Vöcklabruck) unterwegs war, hatte sich am örtlichen Kreisverkehr irrtümlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Abbiegen Richtung Vöcklamarkt eingereiht. Weil er aber nach Seewalchen weiter fahren wollte, wechselte er kurz vor der Ausfahrt nach links. Dieses Manöver dürfte einem hinter ihm fahrenden Pkw-Lenker, der ebenfalls nach Seewalchen abbog, überhaupt nicht recht gewesen sein: Er fuhr dem Motorrad knapp hinterher und hupte dabei im Dauerton.

Trotz Sperrlinie überholt

Der Biker wollte den Pkw überholen lassen, der Wagen folgte ihm aber weiterhin hupend. Erst kurz nach dem Ortsgebiet von Pichlwang setzte der Autofahrer trotz Überholverbots und Sperrlinien zum Überholen an und fuhr dabei so knapp am Motorrad vorbei, dass das Auto die Freundin des Bikers am Oberschenkel und den Lenker selbst streifte. Dabei brach der Kupplungshebel ab. Nur mit Mühe konnte der 26-Jährige sein Motorrad ohne Sturz zum Stillstand bringen.

Fahrerflüchtiger ausgeforscht

Der Pkw-Lenker fuhr trotz Beschädigungen an seinem eigenen Fahrzeug einfach weiter. Die Polizei konnte den rabiaten Lenker später ausforschen, es handelte sich um einen 70-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Der Motorradfahrer begab sich zur Behandlung ins Klinikum Vöcklabruck, seine Freundin blieb unverletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.