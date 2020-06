Wurst und Fleisch gibt es ganz ohne Verpackungsmüll

Die Wertschätzung regionaler Lebensmittel hat bei den Konsumenten einen großen Aufschwung erfahren. Darauf hat der Metzgermeister Willi Gerbl schon vor Jahren mit einem nachhaltigen, kurzen Weg der Fleischbeschaffung reagiert. Jetzt geht der Metzger wieder mit gutem Beispiel voran und bietet auch umweltverträgliche Verpackungen an: Gerbl führt das Mehrwegsystem der Eco-Box ein.

Diese Box ist ein robuster Transportbehälter aus recyclingfähigem und lebensmittelechtem Kunststoff, den die Kunden in verschiedenen Größen in der Metzgerei bekommen. So ist es möglich, vollkommen auf den Verpackungsmüll zu verzichten. "Als Metzgerei stehen wir für Qualität und Verantwortung gegenüber Mensch, Tier und Umwelt. Es ist für uns selbstverständlich, dass sich diese Haltung nun auch im Umgang mit den von uns angebotenen Verpackungen ausdrückt", betont Metzgermeister Gerbl.

Die "Eco-Box" eignet sich zum Transport und Frischhalten aller Arten von Fleisch- und Wurstwaren, Salaten, Delikatessen, Suppen und Mittagstischgerichten. Der Kunde kann sich seine Ware in eine Box packen lassen und bezahlt dafür eine Pfandgebühr. Beim nächsten Besuch bringt der Kunde sie wieder mit, erhält sein Pfand zurück oder bekommt seinen neuen Einkauf in eine saubere "Eco-Box" verpackt. Die benutzte Box wird in der Metzgerei gereinigt und im Mehrwegkreislauf wiederverwendet. Nach einem Zyklus von mehreren Jahren wird die vollständig recycelbare Box aus dem Verkehr genommen und der Wiederaufbereitung zugeführt.

"Diese Box ist auch vakuumierbar. So bleiben die Produkte länger frisch und man kann auch größere Mengen einkaufen. Weiterhin eignen sich die Behälter für den Gefrierschrank, die Spülmaschine und auch die Mikrowelle. Und weil sie zu 100 % auslaufsicher sind, kann man darin ebenfalls sein Fleisch marinieren", beschreibt Fleischermeister Willi Gerbl.